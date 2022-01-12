РИАМО - 12 янв. На сегодняшний день в Подмосковье каждый день работают на линии свыше 8 тыс. автобусов, сообщила журналистам в среду первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

«Ежедневный выход автобусов на линию – 8240 единиц», – сказала Кротова.

Она добавила, что в настоящее время общественный транспорт работает в штатном режиме.

Согласно материалам доклада, по сравнению с 2019 годом в Подмосковье улучшили на 7% показатели соблюдения расписания: теперь они составляют 82%. Кроме того, на 2,5% увеличили выполнение рейсов и на 34% сократили количество жалоб в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что программу по модернизации общественного транспорта реализуют в регионе. Особое внимание уделяют выполнению расписания и использованию больших автобусов в часы пик. Также идет серьезное обновление подвижного состава общественного транспорта.