РИАМО - 12 янв. В квартире на севере Москвы нашли 52-летнего Александра Зубкова, который ранее был «правой рукой» Владимира Жириновского, сообщает kp.ru.

Пока причины смерти Зубкова не установлены, но следов насилия на его теле криминалисты не выявили.

Зубков был известен как юрист. Он также являлся профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, имел различные государственные награды.

Помощником депутата Владимира Жириновского он стал в 1993 году. В то же время партия ЛДПР набрала свой лучший результат на парламентских выборах в истории - 23%.

Позже Зубков работал руководителем департамента имущества Москвы, а также занимал должность главного эксперта департамента по законодательству торгово-промышленной палаты РФ.

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