РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Депутат Подольска Денис Бесогонов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Российская прокуратура ведет свою историю с Указа императора Петра I, учредившего при правительственном Сенате 12 января 1722 года пост генерал-прокурора. Ведомство осуществляет свои надзорные функции уже 293 года и ежегодно в этот день отмечает свой профессиональный праздник.

«От всей души поздравляю всех работников и ветеранов органов прокуратуры РФ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, личного счастья и успехов в труде», - написал Бесогонов на своей странице во «ВКонтакте».