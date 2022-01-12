РИАМО - 12 янв. Распространяемая в СМИ и мессенджерах информация об отсутствии отопления в жилых домах в столичных районах Нагатинский затон и Нагатино-Садовники не соответствует действительности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Утечка теплоносителя на участке теплосети в районе ул. Речников, д. 18 уже локализована. Сейчас идут ремонтные работы, а сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха.

«Теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме. При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения», – сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что из-за аварии в системе отопления жители московских районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники остались без отопления в своих домах.