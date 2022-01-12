РИАМО - 12 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии связи между военными учениями, проводимыми в России, и консультациями с НАТО, сообщает Газета.ru.

Такое заявление пресс-секретарь президента сделал в рамках брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о том, есть ли связь между учениями, начавшимися недавно в западном-военном округе страны, и прошедшими переговорами о гарантиях госбезопасности в Женеве, а также стартовавшими переговорами России и НАТО в Брюсселе.

«Никакой связи нет. Еще раз хочу напомнить, что мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что военные учения являются обычной практикой в России.

Ранее стало известно, что около 3 тыс. российских военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отправились на боевые учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В учениях будут задействованы до 300 единиц военной техники — среди них танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности состоялись в Женеве 10 января. В рамках требований о гарантиях госбезопасности российская сторона предложила НАТО отказаться от расширения на восток.

12 января в Брюсселе началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия – НАТО (СРН). Темой для обсуждения станут российские инициативы по обеспечению госбезопасности.