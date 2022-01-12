РИАМО - 12 янв. Новая услуга для супругов-юбиляров появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья. Те, кто прожил в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, смогут подать заявление на единовременную выплату онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сделать это можно как лично, так и через представителя. Срок рассмотрения заявления сократился с 10 до 7 рабочих дней.

Как отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, прежде, чтобы получить деньги, надо было идти и подавать заявление в МФЦ.

«Теперь достаточно заполнить электронную форму заявления на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей старшего возраста подать заявление может представитель – это нужно указать при заполнении электронной формы. Денежные средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам», — сказала она.

Чтобы подать заявку, нужно на портале перейти в разделы «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка пожилых людей». Получить деньги могут только постоянные жители региона.

На 50 лет платят 5 тыс. рублей, на 55 лет – 6 тыс. рублей, 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс. рублей, 70 лет и более – 9 тыс. рублей.