РИАМО - 12 янв. Российский президент Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину нарастить темпы борьбы с коронавирусом, речь идет о вакцинации и мобилизации учреждений, сообщает Газета.ru.
По словам президента, это нужно сделать как можно скорее, чтобы страна была готова к новой волне пандемии. Глава государства считает, что перед началом нового витка заболеваемости осталось около двух недель.
За минувшие сутки в стране выявили 17 946 случаев заражения, победили инфекцию еще 26 346 пациентов.
Ранее Путин сообщал, что в России возможны новые вспышки заболеваемости Covid-19. При этом эпидситуация в стране остается сложной.
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