РИАМО - 12 янв. Российский президент Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину нарастить темпы борьбы с коронавирусом, речь идет о вакцинации и мобилизации учреждений, сообщает Газета.ru.



По словам президента, это нужно сделать как можно скорее, чтобы страна была готова к новой волне пандемии. Глава государства считает, что перед началом нового витка заболеваемости осталось около двух недель.

«Нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, <...> чтобы эффективно работать, мы хорошо знаем, нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых», — сказал Путин.

За минувшие сутки в стране выявили 17 946 случаев заражения, победили инфекцию еще 26 346 пациентов.

Ранее Путин сообщал, что в России возможны новые вспышки заболеваемости Covid-19. При этом эпидситуация в стране остается сложной.