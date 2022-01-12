РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Пробка длиной около 3 км образовалась в центре подмосковного Подольска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 14:50 в среду днем пробка отмечается от автобусной остановки «Дом-музей Ленина» на проспекте Ленина до эстакады на Большой Серпуховской улице. Здесь отмечены две аварии, одна из которых произошла на перекрестке улиц Большая Серпуховская и улица Чистова, а вторая – на эстакаде.

Крупные заторы также отмечаются на улицах Индустриальная, Пионерская, Кирова, Высотная, на Симферопольском шоссе у поселка Александровка, на автодороге А-107.