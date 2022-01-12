РИАМО - 12 янв. В столичном районе Кунцево будет построен новый ледовый спортивный комплекс. В нем разместят 2 хоккейные площадки и несколько залов для занятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спорткомплекс будет расположен на Молодогвардейской улице. Общая площадь пятиэтажного строения составит примерно 10 тыс. кв. м. На двух катках в нем жители и гости столицы смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Также на объекте появится танцевальный зал, зал для бокса, фитнес-бар, административный блок и вспомогательные помещения.

Со второго этажа можно будет наблюдать за проходящими на спортобъекте играми и тренировками с балкона. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на фасадах строения будут установлены элементы с отделкой под дерево, которые будут контрастировать с керамогранитом и сэндвич-панелями.

«Благодаря ярким, солнечным цветам — желтому, белому и светло-коричневому — создается приятный глазу образ в современном стиле. Для города важно не только развитие спортивной инфраструктуры, но и качественный дизайн», — добавил Кузнецов.

Также на участке, прилегающей к спорткомплексу, будут построены контрольно-пропускной пункт с магазином. Строение будет выполнено в том же стиле, что и ледовый дворец. На свободной территории разместят парковку для посетителей объекта.