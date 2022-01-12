РИАМО - 12 янв. В минувшем году более 1880 га мелиорируемых земель введено в эксплуатацию аграриями Подмосковья. В рамках проведенной работы в регионе построено 5 новых и реконструировано 6 существующих гидромелиоративных систем, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Объем работ, проведенных в регионе в 2021 году, стал самым большим за последние 8 лет.

Достижение этого результата стало возможно за счет выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Московской области для поддержки реализации гидромелиоративных мероприятий и применения современных технологий на всех этапах реализации проектов – от подготовки проектно-сметной документации до проведения строительных работ.

«Правильно проведенные мелиоративные мероприятия позволяют минимизировать климатические риски, добиться не просто гарантированного урожая сельскохозяйственной продукции, а урожая более высокого качества», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что результаты проведенной в 2021 году работы принесут значительную пользу для сельскохозяйственной сферы Подмосковья в ближайшие годы.