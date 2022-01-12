РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. В 2021 году в городском округе Люберцы учреждения социальной защиты, культуры и спорта провели более 5 тыс. мероприятий в рамках проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Член партийной фракции в Совете депутатов округа Александр Мурашкин в рамках реализации проекта «Старшее поколение» встретился с руководителем клуба Викторией Данилиной и обсудил с ней меры поддержки.

«В программе губернатора Подмосковья, стартовавшей в 2019 году, сегодня активно принимает участие 1,5 тыс. пожилых люберчан. «Активное долголетие» объединяет пенсионеров в мероприятиях различных направлений: рисование, танцы, йога, скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, путешествия по Подмосковью, кинозал, литературные гостиные», - сказал Мурашкин.

По его словам, партийцы помогают в решении организационных вопросов в проведении различных мастер-классов для пожилых людей, а также в оказании содействия в привлечении дополнительных ресурсов.