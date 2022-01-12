РИАМО - 12 янв. Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана в Россию сырого мяса, мясопродукции и молока из-за вспышки ящура в республике, сообщает Газета.ru.

По данным ведомства, данный запрет временный. Он действует с 12 января 2022 года.

Из республики также запретили ввоз в РФ цирковых, диких и зоопарковых животных. Кроме того, запрещается ввозить в Россию генетический материал, молоко и молочные продукты, сырое мясо, а также шкуры, кожу, шерсть, корма и кормовые добавки.

Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Наиболее восприимчивы к болезни крупный рогатый скот, затем по убывающей свиньи, овцы, козы и олени, менее чувствительны буйволы, верблюды.