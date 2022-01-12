РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В ожоговом отделении и отделении гнойной хирургии городской больницы №2 Подольска провели таинство причастия, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры вместе с настоятелем Благовещенского храма деревни Матвеевское иереем Андреем Саломасовым и клириком Георгиевского храма иереем Алексеем Заикой посетили областное ожоговое отделение и отделение гнойной хирургии в Подольской городской больнице №2. Волонтеры рассказали о смысле таинства причастия, принесли духовную литературу, после чего церковнослужители причастили всех желающих.

В ожоговом отделении причастились 5 человек, а в отделении гнойной хирургии - 14. Также отец Заика покрестил молодого человека по имени Дмитрий. Для пациента по имени Денис волонтерами была приобретена новая зимняя обувь.