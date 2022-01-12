РИАМО - 12 янв. По иску министерства экологии и природопользования Московской области недобросовестный арендатор земли в Наро-Фоминском округе возместит 10-миллионный ущерб от организации незаконной свалки, сообщает пресс-служба министерства.

Иск ведомства удовлетворил Щербинский районный суд Москвы. По вине москвича была организована большая незаконная свалка в деревне Жедочи.

«Гражданин арендовал земельный участок с видом разрешенного использования «Обслуживание автотранспорта», – сказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что во время расследования выяснилось, что на этих землях незаконно размещались строительные отходы – грунт, лом асфальта и бой бетона.

«Маркшейдерские исследования показали, что всего на площади более 3,5 тыс. кв. м размещено порядка 2,3 тыс. кубометров строительного мусора», – сказал Фирсов.

Рассчитанный ущерб, нанесенный почвам незаконной свалкой, составил 10,3 млн рублей. Поскольку арендатор отказался возместить ущерб добровольно, его обязали сделать это в судебном порядке. Помимо этого, на недобросовестного землепользователя наложен крупный штраф.