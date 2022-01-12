РИАМО - 12 янв. В этом году в стране стартует новая федеральная туристическая программа по школьному туризму. В ней примут участие более 18 тыс. детей из школ Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Новая федеральная туристическая программа направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.

На реализацию программы в России направят 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В этом году средства поступят в 18 субъектов страны. Размер субсидии для Московской области составит более 101 млн рублей. Это самая большая субсидия среди регионов РФ.

Новая турпрограмма для детей школьного возраста будет осуществляться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В турпакеты будут входить путешествия по Подмосковью продолжительностью не менее 24 часов.

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