РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Четырехлетняя подольчанка Ульяна Балашова приняла участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале, в котором дети от 3 до 12 лет демонстрируют свои разносторонние таланты, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка начала петь раньше, чем говорить, и маме не оставалось ничего другого, кроме как отвести ее в школу вокала. Малышка с успехом занимается в подольском продюсерском центре SK-stars у педагога Ангелины Канунниковой и уже имеет опыт выступления на большой сцене.

На шоу она спела свою любимую песню «Босая» вместе со звездами - дуэтом «#2Маши».