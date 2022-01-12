РИАМО - 12 янв. В умеренных количествах употребление сыра идет на пользу организму человека, например, это прекрасный источник кальция. Однако для ежедневного рациона сыр не подходит, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Сыр – это молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами, усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма, ведь белок – «кирпичики», строительный материал, из которого состоит наше тело», - рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Зимой польза сыра особенно заметна, продукт приводит в порядок режим сна, улучшает состояние в условиях короткого светового дня, подходит для профилактики депрессии. Этому способствует содержащийся в нем витамин B12.

Тем не менее в сутки можно есть не более 100-150 граммов сыра.

«Он содержит плохие жиры, плохой холестерин, что может сказываться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра в необдуманных количествах», - объяснил врач.

Он отметил, что сыр также достаточно калорийный продукт, а некоторые его сорта содержат слишком много соли.