РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения инфекцией с начала пандемии составляет 25 296, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 238 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 654 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 601 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 604 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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