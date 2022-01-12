РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 янв. Компания «Мострансавто» ответила на жалобы жителей о длительном ожидании маршрута №21, проходящего от Дзержинского до Люберец, сообщает пресс-служба автотранспортного предприятия.

Ранее жители пожаловались в социальных сетях на большие очереди и долгое ожидание автобусов. Так, 11 января по указанному маршруту с 6:00 до 12:00 не было выполнено 10 рейсов. Причина – дорожный коллапс. В среднем отклонение от установленного расписания составило 40-50 минут.

Отклонения от расписания движения автобусов по маршруту №21 «ст. Люберцы – Дзержинский (лес)» объясняют закрытием путепровода между улицей Верхние Поля и Новоегорьевским шоссе, а также ограничениями в движении транспорта на участке съезда с МКАД на указанные дороги в связи со строительными работами по организации транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Это приводит к затруднению движения на улицах Ленина, Лесная, Угрешская и Академика Жукова и увеличению интервала следования автобусов.

Также в связи с ремонтными работами и увеличением интервала ожидания общественного транспорта на остановках образуются очереди. Это связано с тем, что для проезда автомобилей закрыты съезды с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе, а также съезды с них на кольцевую автодорогу. Чтобы попасть на МКАД и обратно водители пользуются развязками на улице Капотня и Волгоградском проспекте. Это приводит к транспортным заторам на въезде и выезде из города Дзержинский параллельно Дзержинскому шоссе.

Опоздания зафиксировали 10 января по маршруту №904 «Дзержинский (Областная больница) – ул. Угрешская – м. «Котельники». Вместо запланированных 160 выполнили 32 рейса.

По обеим ситуациям провели дополнительный инструктаж об оперативном регулировании транспортной работы.