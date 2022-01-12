РИАМО - 12 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заболеваемость новым штаммом Covid-19 «омикрон» в стране будет высокой, но пока нет ответа на вопрос, есть ли планка по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Газета.ru.

«Цифры будут очень высокие, это специфика штамма. Вместе с тем мы имеем предварительные данные, что протекает («омикрон» -ред.) легче», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в стране нужны допмощности здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Однако пресс-секретарь подчеркнул, что точный прогноз, как будет развиваться ситуация, сейчас не даст ни один эксперт.

Ранее врач перечислила симптомы нового штамма «Омикрон» - высокая температура, головная боль и боль в горле.