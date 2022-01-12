РИАМО - 12 янв. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ с территории республики начнется завтра, 13 января, передает РИА Новости.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», – сказал Токаев.

Он также назвал миссию ОДКБ в Казахстане «очень успешной» и поблагодарил ее участников за «проделанную работу».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на топливо, потом они переросли в беспорядки со стрельбой.

Президент Казахстана Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержкой. Члены ОДКБ направили свои вооруженные силы в страну для охраны государственных, военных и социально значимых объектов.

По данным Минобороны РФ, самолеты военно-транспортной авиации ВКС России вывезли из Казахстана более 2 тыс. граждан за время беспорядков.