РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. На территории городского округа Люберцы подготовят 3 проруби для крещенский купаний, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Окунуться в водоем можно будет в Наташинском парке, на Малаховском озере и Кореневском карьере.

«В этом году в городском округе Люберцы будут организованы 3 иордани в открытых водоемах: в парке «Наташинские пруды», на Малаховском озере и на Кореневском карьере. Время их работы – 18 января с 21:00 до 04:00 19 января. Все места для крещенских купаний будут оборудованы теплыми раздевалками, пунктами по бесплатной раздаче горячего чая, туалетами, освещением», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что во время купаний будут дежурить медики, сотрудники МЧС, полиции, народные дружинники.

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах городского округа Люберцы, где будет совершен чин Великого освящения воды.