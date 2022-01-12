РИАМО - 12 янв. Новогодние праздники стали одним из самых загруженных периодов для региональных операторов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех). Сортировку в эти дни прошли 50 тыс. тонн отходов, сообщает пресс-служба компании.

В праздничные дни на маршруты вышли 20 дополнительных единиц спецтехники. Количество отходов, поступающих на комплексы по переработке, в среднем выросло на 15%. Был зафиксирован рост фракций из стекла, пластиковых бутылок, алюминиевых банок, а также бумаги, картона и подарочной упаковки.

Для оперативного вывоза отходов в дни новогодних каникул региональные операторы «РТ-Инвест» увеличили количество спецтехники до 670 единиц. График вывоза был скорректирован - интервалы на отдельных контейнерных площадках сократили в 2 раза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество отходов выросло в среднем на 15%. Ситуацию осложнили погодные условия – наледь и снег на подъездных путях к контейнерным площадкам.

В целом 4 подмосковных комплекса «РТ-Инвест» по переработке отходов приняли более 50 тыс. тонн отходов. Этот вес сопоставим с весом 10 тыс. железнодорожных вагонов. На КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе сортировку прошли 19 тыс. тонн отходов, на КПО «Юг» в Коломенском районе - 10 тыс. тонн, столько же, 10 тыс. тонн отходов, принял КПО «Дон» в городском округе Кашира. На четвертый комплекс – «Храброво» в Можайском округе поступило 15 тыс. тонн отходов. В общей сложности на комплексах за этот период было отобрано 1,5 тыс. тонн стекла, 500 тонн макулатуры, 400 тонн пластика и 150 тонн металла.

Всего на комплексах компании «РТ-Инвест», являющейся лидером по объемам сортировки, при помощи автоматических сепараторов отбирают и отправляют на переработку более 24 видов вторичных материальных ресурсов. Все «полезные» фракции обретают новую жизнь. Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества и производить новые бутылки, плитку и стекловолокно для изготовления стройматериалов. Макулатура может быть вторично использована для производства книг, газет, крафтовой бумаги или салфеток. Из пластика произведут футболки и утеплители для зимних курток, а из металла – детали для автомобилей и велосипеды.

Однако ряд предметов, без которых невозможно представить себе новогодние праздники, нельзя переработать. Среди них – открытки с блестками, мишура, разбитые елочные игрушки, пластиковая упаковка без маркировки. Все эти отходы необходимо отправлять в серые контейнеры.

Компания «РТ-Инвест» создает комплексную систему обращения с отходами. Промышленная сортировка, наряду с компостированием органики, максимальным рециклингом «полезных фракций» и энергоутилизацией остаточных отходов, позволят полностью отказаться от полигонного захоронения.