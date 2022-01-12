РИАМО - 12 янв. Московская областная государственная экспертиза одобрила проектную документацию по строительству школы на 825 мест в городском округе Ступино. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Школу построят рядом с крупным жилым комплексом в ступинском микрорайоне «Юго-Западный». Открытие образовательного учреждения позволит решить проблему второй смены трех действующих школ микрорайона, а также снять нагрузку с близлежащих школ города.

Согласно проектной документации, общая площадь проектируемого здания школы составит 30 тыс. кв. метров. В левом крыле здания с переменной этажностью будут располагаться учебные помещения основной школы, правое крыло займут начальные классы. В школе также оборудуют столовую и актовый зал на 300 мест, помещения для занятий спортом.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Застройщиком и заказчиком проекта выступает Управление строительства администрации городского округа Ступино. Проектная организация – Государственное автономное учреждение Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».