РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. Сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Щелковского городского парка культуры и отдыха профилактические беседы в рамках реализации комплексного информационно-профилактического мероприятия «Безопасная зима», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, рассказали об опасностях повышенного дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий, связанных с характерными сезонными особенностями погоды.

Кроме того, госавтоинспекторы раздали тематические памятки и световозвращающие элементы.