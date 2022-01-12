РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. Реконструкция всесезонного горнолыжного склона в комплексе «Снежком» в подмосковном Красногорске пройдет несколько этапов, сообщается на официальном сайте комплекса.

«Реконструкция горнолыжного склона будет проходить в несколько этапов. Начался первый этап - технический аудит состояния склона. Для его проведения необходим демонтаж подвесного оборудования канатных дорог, Baby-lift и освобождение всей поверхности склона от снежного покрова», - говорится в сообщении.

Горнолыжный склон в комплексе «Снежком» закрыли на реконструкцию с 11 января. Дата завершения всех работ не называется.