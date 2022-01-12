РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. В Домодедове 22 января проведут лыжную гонку «Открытие лыжного сезона 2022», сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

В зависимости от возрастной категории протяженность трассы составит 500 м, 1, 2, 3 и 5 км.

Чтобы принять участие, нужно пройти электронную регистрацию по ссылке: https://orgeo.ru/event/19958 и в день проведения соревнований подтвердить свое участие на стойке регистрации за 30 минут до старта той или иной возрастной группы.

Жителей округа просят воздержаться 22 января от пеших прогулок по лыжной трассе и свободного катания на лыжах ради своей безопасности и безопасности участников.

Въезд спортсменов на парковку осуществляется по специальным пропускам. Скачать пропуск можно по ссылке.

Первая возрастная группа стартует в 11:00 на городской лыжной трассе на ул. Опушка.