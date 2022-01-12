РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Сотрудники министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья 14 января проведут прием жителей Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

14 января на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.