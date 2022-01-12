РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Троллейбусные маршруты №№5 и 4К временно не будут курсировать в Подольске из-за нехватки сотрудников, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, маршрут №1 осуществляется по длинному маршруту с заездом на улицу Академика Доллежаля (маршрута №5 временно не будет); маршрут №4 осуществляется по длинному маршруту с заездом в Кутузово (маршрута №4К временно не будет). Троллейбусы отправляются с конечных станций по фактическому времени, без расписания.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Также МУП «Подольский троллейбус» приглашает на работу кондукторов и водителей. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)768-13-07.