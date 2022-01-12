РИАМО - 12 янв. В среду утром стало известно о смерти известного телеведущего Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. По предварительным данным, он умер от инсульта в Доминикане во время отдыха. Коллеги, друзья и зрители скорбят и выражают соболезнования в соцсетях в связи со смертью журналиста.

Зеленский был хорошо известен россиянам по программе «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир». Последнее время он работал на канале «Культура», где вел передачу «Билет в Большой».

«Не стало Михаила Зеленского. Талантливого журналиста и телеведущего. Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора. Ему было только 46. Много лет Миша был нашим другом и партнером. Он принимал участие в подмосковных проектах, различных мероприятиях. И практически каждое воскресенье рассказывал с экранов телевизоров о нашем регионе в своей программе «Неделя в городе». Выражаем глубокие соболезнованиям родным, друзьям и коллегам», – сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Многие не верят в скоропостижный уход Зеленского.

«Ах, Миша, Миша, родной. Не успел уснуть, прежде чем узнал. Сначала подумал: ну почему так рано, а потом осознал, одному Богу ведомо, когда пора. Буду скучать. Если будет угодно Богу, пообщаемся. Потом. Миша ушел в вечность этой ночью. Помолитесь за него», – написал на своей странице в Instagram адвокат Шота Горгадзе.

Свои соболезнования выразил актер театра и кино Стас Садальский. Он рассказал, что Зеленский был госпитализирован в Доминикане, но спасти его врачам не удалось.

«Зеленский был первым ведущим шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Также он работал на многих других российских каналах. Последние годы трудился на «Культуре», а также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино» , – написал Садальский в Instagram.

Свои встречи с Зеленским вспомнил и пользователь Instagram Владимир Пожидаев из Хабаровска.

«Скончался известный российский журналист Михаил Зеленский. Популярному телеведущему было лишь 46 лет. Многие помнят Мишу в Хабаровске. Мы в одном конкурсе участвовали и спустя много лет встречались случайно пару раз в Москве. Один раз в метро столкнулись, другой раз в «Останкино». Добрый позитивный и отзывчивый человек был. Соболезнования родным и близким», – написал он.

Свои соболезнования в Twitter-аккаунте выразил основатель телеканала «Диалоги о рыбалке» Гия Саралидзе.

«Михаил Зеленский. Добрый, интеллигентный, внимательный, талантливый. Не могу поверить. Соболезнования родным и близким», – отметил Саралидзе.