РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. Проведенный управлением Роспотребнадзора по Московской области анализ острых отравлений на территории городского округа Мытищи за 2019-2021 годы показал, что снизилось общее число случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями, сообщается на сайте администрации горокруга.

По сравнению с 2019 годом общее количество отравлений снизилось на 27%, а именно: в 2019 году – 26 отравлений спиртами (с летальным исходом – 25), в 2020 году – 34 (с летальным исходом – 29), за 11 месяцев 2021 года – 19 (все летальные). Все случаи отравлений в 2021 году связаны с отравлением этанолом. B 2019-2020 годах причинами отравлений было употребление метанола, суррогатов. В группе детского и подросткового населения в 2021 году отсутствуют случаи отравления с летальным исходом.

По информации наркологического диспансерного отделения ГБУЗ МО «МГКБ», в настоящее время число больных, находящихся под наблюдением с синдромом зависимости от алкоголя, составляет 1772 взрослых, в связи с употреблением алкоголя – 343 взрослых и 10 детей и подростков.

Под диспансерное наблюдение впервые в жизни с установленным диагнозом взято: 42 взрослых с синдромом зависимости от алкоголя, 18 взрослых и 4 ребенка за употребление алкоголя. С синдромом зависимости в результате употребления алкоголя в 2021 году в стационаре пролечено 182 человека, амбулаторно – 751 человек, анонимно – 442 человека.

В настоящее время в ремиссии от 1 года до 2 лет – 156 человек. C 2014 года количество состоящих под наблюдением детей и подростков снижается. В то же время нарастает количество детей и подростков, отказывающихся от диспансерного наблюдения и помощи специалистов наркологического диспансерного отделения.