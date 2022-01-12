РИАМО - 12 янв. Продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. На данный момент работы завершены на 27%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в рамках этого проекта собираются построить 5,4 км. В том числе путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе и эстакаду-съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе.

«Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, разгрузится местная улично-дорожная сеть», – подчеркнул заммэра.

В среду мэр города Сергей Собянин побывал на месте реконструкции развязки.

«Одновременно реконструируются две развязки: на Осташковском шоссе и здесь, на «Алтуфьевке». Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность почти миллиона человек», – подчеркнул столичный градоначальник.