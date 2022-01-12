РИАМО - 12 янв. К сотрудникам московской полиции обратилась за помощью руководитель отдела продаж московской фирмы. По ее словам, неизвестный обманным путем завладел 19 роботами-пылесосами, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Мошенник втерся в доверие и под предлогом продажи имущества обманом завладел бытовой техникой.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 228 тыс. рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.