РИАМО - 12 янв. К сотрудникам московской полиции обратилась за помощью руководитель отдела продаж московской фирмы. По ее словам, неизвестный обманным путем завладел 19 роботами-пылесосами, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Мошенник втерся в доверие и под предлогом продажи имущества обманом завладел бытовой техникой.
Общий ущерб от действий злоумышленника составил 228 тыс. рублей.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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