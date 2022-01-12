РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. Перевозчика ООО «Попутчик» в подмосковном Красногорске обязали провести внеплановый инструктаж водителей маршрутных автобусов на тему правил безопасной перевозки пассажиров, сообщили в администрации округа.

Пользователь oksana_maidanuk в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Дмитрия Волкова пожаловалась на работу маршрута №49. Она указала на большие интервалы в движении автобусов. Кроме того, по ее словам, в салоне бывает холодно, а водитель не реагирует на просьбы включить отопление.

В администрации округа в ответ сообщили, что указанный маршрут обслуживает ООО «Попутчик» 10 автобусами малого класса в будние дни и 9 автобусами малого класса в выходные. Интервал движения составляет от 10 до 15 минут.

«Увеличение указанного интервала происходит по причине сложной дорожно-транспортной ситуации, причиной которой являются повышенная интенсивность трафика движения автомобилей и как следствие ДТП, а также возникающие неисправности в процессе эксплуатации автобусов», - пояснили в администрации.

В случае выявления необоснованных нарушений графика движения водители привлекаются к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

«Руководству ООО «Попутчик» указано обеспечить качественное выполнение перевозок на маршруте №49 технически надежным подвижным составом и усилить контроль за работой водителей на линии», - отметили в администрации.

Дано указание перевозчику о проведении внепланового инструктажа водительского состава, работающего на маршруте, о неукоснительном соблюдении правил перевозки пассажиров и багажа в соответствии с Уставом автомобильного транспорта.