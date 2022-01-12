РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 9 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 386 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 238 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 654 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 601 человек. Выздоровели и выписались 604 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.