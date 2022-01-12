РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. В Домодедове за сутки выявили 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 441 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 238 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 654 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 601 человек. Выздоровели и выписались 604 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.