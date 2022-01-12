РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Жители микрорайона Железнодорожный Балашихи обратились с просьбой вернуть памятник Екатерине II на территорию усадьбы Троицкое-Кайнарджи в границы Троицкого храма в деревне Павлино, исторический памятник мог бы стать украшением храма и всего городского округа, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев.

11 января Фомичев провел первый в текущем году личный прием жителей округа в Общественной приемной на Парковой улице, 7. В мероприятии также приняли участие заместители главы администрации Балашихи Филипп Науменко, Дмитрий Варнавский и начальник управления благоустройства администрации округа Максим Сидоркин.

Жители микрорайона Железнодорожный попросили Фомичева оказать содействие в возвращении памятника Екатерине II работы В. И. Демут-Малиновского на территорию усадьбы Троицкое-Кайнарджи — в границы территории Троицкого храма. Они отметили, что храм был построен П. А. Румянцевым-Задунайским после его победы над Турецким войском. В 1774 году императрица Екатерина II лично посетила усадьбу. В память об этом в 1834 году в соседней деревне Фенино сыном графа был поставлен бронзовый памятник с надписью: «От Екатерины дана сему месту знаменитость, оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева-Задунайского».

К сожалению, в 1934 году данный памятник демонтировали. В настоящий момент исторический памятник находится на хранении в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве.

«Чтобы вернуть памятник, надо пройти определенные этапы и процедуры, а на это потребуется какое-то время. Памятник мог бы стать украшением Троицкого храма и всего городского округа. Он необходим и в воспитательных целях. Поэтому считаю, что сделать это нужно, тем более, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия», — сказал Фомичев.

Также в ходе приема были рассмотрены вопросы благоустройства сквера Ветеранов на Звездной улице, капремонта Белоусовской школы, организации музея военной части в микрорайоне Авиаторов, транспортного и медицинского обслуживания, организации перехода через ж/д пути на станции Балашиха и другие.