РИАМО - 12 янв. По телефону «112» поступило сообщение о раненом мужчине на Сумском проезде. Нарядом скорой помощи он был госпитализирован с колото-резаными ранениями в больницу, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили 29-летнего пострадавшего в лесополосе. Житель Оренбургской области был ранен в области шеи, спины и туловища.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Злоумышленником оказался 38-летний житель Кемеровской области. Он напал на оренбуржца с ножом и нанес ему несколько ударов в лицо и грудь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.