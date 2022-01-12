РИАМО - 12 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным телеведущего Михаила Зеленского и назвал его талантливым журналистом, любившим столицу.

Соответствующая телеграмма мэра опубликована на его официальном сайте.

«Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача «Неделя в городе» завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы», – отметил градоначальник.

По его словам, программы Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, а также захватывающие репортажи и живой язык.

Журналист Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане в возрасте 46 лет. За его жизнь боролись местные медики, но не сумели спасти мужчину. Предварительно, причиной смерти телеведущего стал инсульт.

Зеленский начал работать на телевидении в конце 90-х. Он за свою карьеру был ведущим программы «Вести-Москва», шоу «Прямой эфир» и новостного эфира на канале «Россия 24». Последнее время он вел передачи на канале «Культура».

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