РИАМО - 12 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным телеведущего Михаила Зеленского и назвал его талантливым журналистом, любившим столицу.
Соответствующая телеграмма мэра опубликована на его официальном сайте.
По его словам, программы Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, а также захватывающие репортажи и живой язык.
Журналист Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане в возрасте 46 лет. За его жизнь боролись местные медики, но не сумели спасти мужчину. Предварительно, причиной смерти телеведущего стал инсульт.
Зеленский начал работать на телевидении в конце 90-х. Он за свою карьеру был ведущим программы «Вести-Москва», шоу «Прямой эфир» и новостного эфира на канале «Россия 24». Последнее время он вел передачи на канале «Культура».
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