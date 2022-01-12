РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. Жители деревень Воронки, Захарково и поселка Архангельское в подмосковном Красногорске могут посещать территорию музея-усадьбы «Архангельское» бесплатно с 8:00 до 10:00, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь ekucherenko86 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Дмитрия Волкова попросила, чтобы жителям расположенных поблизости от музея-усадьбы деревень вернули возможность бесплатно посещать территорию.

«ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское» информирует, что в канун Нового года согласно приказу директора от 24 ноября 2021 года №689 музей начал реализацию программы лояльности «Клуб друзей музея-усадьбы «Архангельское», – сообщили в администрации округа.

Выпускаются 3 вида карт: «Молодежная» для гостей в возрасте до 25 лет, стоимостью 3 тыс. руб., «Друг музея» стоимостью 4 тыс. руб. и «Постоянный посетитель» – для жителей поселка Архангельское, деревень Воронки и Захарково, стоимостью 1,5 тыс. руб на год и 750 руб. – на полгода.

«В ответ на коллективное обращение жителей поселка Архангельское 8 декабря 2021 года состоялась встреча с активистами и членами Общественного совета «Ильинское», были даны разъяснения по вводимым мерам», – добавили в администрации.

В целях снижения негативного фона и согласно достигнутым договоренностям была введена возможность приобретения полугодового абонемента стоимостью 750 руб. для жителей вышеуказанных поселений, а также предоставлено 20 бесплатных абонементов для прохода на территорию членов Общественного совета «Ильинское».

Еще музеем предусмотрен ряд преимуществ, дополнительных опций и специальных условий для обладателей карты «Постоянный посетитель».

«Кроме того, все проживающие в вышеуказанных населенных пунктах имеют возможность неограниченного беспрепятственного раннего допуска на территорию с 08:00 до 10:00 (до начала работы музея), о чем ранее просили местные жители», – подчеркнули в администрации.

Доступ на территорию церкви Михаила Архангела по-прежнему осуществляется бесплатно, также сохранены все существующие федеральные льготы.