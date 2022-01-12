РИАМО - 12 янв. После новогодних праздников возобновляется прием населения Раменского округа и Жуковского зампредом Мособлдумы Игорем Чистюхиным. Очередная встреча состоится 17 января, сообщает пресс-служба депутата.

В Жуковском прием будет проводится с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Гагарина, дом №2, 3-й этаж.

Жителей Раменского округа ждут в ДК «Сатурн» по адресу: Комсомольская площадь, дом №2, каб. 106. Прием будет проводится с 13:00 до 15:00.

Для встречи с депутатом необходимо обязательно записаться на прием заранее. Это можно сделать по телефонам 8 (910) 433-70-39, 8 (967) 189-00-03.