РИАМО - 12 янв. В начале весны 2020 года, когда в город пришла пандемия, парковку в Москве для медработников и волонтеров сделали бесплатной. Льгота будет действовать и в течение 2022 года, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Департамент здравоохранения Москвы и волонтерские организации составляют списки работников, которые получат право на бесплатную парковку в столице.

Льгота была введена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина весной 2020 года. С тех пор ей воспользовались более 217 тыс. раз.

«Врачи и добровольцы уже 2 года работают в тяжелейших условиях пандемии. Они помогают справиться с болезнью, а тем, кто находится в зоне повышенного риска — не заболеть. Мы поддерживаем тех, кто участвует в борьбе с пандемией, поэтому парковки для них будут останутся бесплатными и в этом году», – заявил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Задать вопросы о платных парковках в столице можно по телефону 3210 или 8 (495) 539-54-54.