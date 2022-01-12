РИАМО - 12 янв. За помощью к столичным полицейским обратился технолог, проживающий в Москве на улице Чертановская. Он заявил, что с его банковского счета похитили деньги, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Кража с банковского счета произошла 7 января. Неизвестный неустановленным способом получил доступ к управлению банковской картой 29-летнего потерпевшего и похитил со счета 574 753 рубля.

Следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств.