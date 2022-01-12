РИАМО - 12 янв. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны заявил, что отдал кабмину поручение об индексации пенсий в РФ на 8,6%, повысив их относительно уровня инфляции, сообщает Газета.ru.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Путин.

Обращаясь к российскому правительству, Путин поручил провести необходимые действия по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

Это решение поддержала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

С января 2022 года в России также изменился минимальный размер оплаты труда. МРОТ вырос с 12 792 рублей до 13 890 рублей в месяц.