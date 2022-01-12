РИАМО - 12 янв. Организации кинопоказа Московской области теперь можно посмотреть на интерактивной карте, опубликованной на официальном портале правительства Подмосковья.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/organizacii-kinopokaza-moskovskoi-oblasti-karta.

На карте размещены учреждения культуры, оснащенные современными кинозалами. Для каждой точки указаны адрес и ссылка на сайт организации.

В Московской области действуют 32 учреждения культуры с кинозалами. В 16 организациях кинозалы переоснастили на средства субсидий. Средства были получены по итогам конкурса, который проводил Фонд кино. Репертуар кинотеатров после переоснащения должен не менее чем наполовину состоять из российских картин.

Посмотреть афишу можно на сайтах организаций кинопоказа.