РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. Полицейские Щелкова задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из магазинов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В полицию поступило заявление от представительницы коммерческой организации о том, что неизвестные похитили товары из магазина в деревне Серково, причинив материальный ущерб в размере более 9 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 35-летний ранее судимый житель Балашихи и 34-летний житель Белгородской области.
Полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению 2 аналогичных преступлений на территории городского округа. Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
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