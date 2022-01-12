РИАМО - 12 янв. В прошлом году на территории Московской области построили и ввели в эксплуатацию 9 школ за внебюджетные деньги, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Эти образовательные учреждения смогут вместить более 7,9 тыс. учеников. Они находятся в 6 муниципалитетах.

В минувшем году 3 школы появились городском округе Люберцы: на 1,1 тыс. мест в ЖК «Томилино Парк», на 1,5 тыс. мест в мкр. 12 района Красная Горка и на 1,1 тыс. мест в ЖК «Люберцы».

В городском округе Балашиха возвели 2 школы в квартале «Столичный»: на 900 мест и на 500 мест соответственно.

Еще по одной школе построено: в городском округе Мытищи на 600 мест вблизи деревни Болтино, в Одинцовском городском округе на 1160 мест в мкр. Одинцово-1, в городском округе Химки на 730 мест на ул. Кудрявцева и в городском округе Черноголовка на 350 мест на ул. Центральной.