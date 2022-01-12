РИАМО - 12 янв. Более 100 млрд рублей из бюджета Москвы было сэкономлено в 2021 году благодаря экспертизе строительных проектов. Сэкономленные средства направят на строительство значимых объектов инфраструктуры города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В 2021 году специалисты Москомэкспертизы рассмотрели более 4 400 комплектов проектной документации на объекты, реализуемые за счет бюджета Москвы. Благодаря экспертизе удалось сэкономить 101,6 млрд рублей, которые могут быть перераспределены на другие нужды», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что снижение сметной стоимости в рамках экспертизы достигается благодаря оптимизации технологических и технических решений, а также актуализации смет с учетом текущих цен на строительные материалы и прочее.

«Сэкономленные благодаря экспертизе средства направляются на строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц, дорог, линий метро и других нужных городу объектов инфраструктуры», – подчеркнул Бочкарев.