РИАМО - 12 янв. Идут подготовительные работы к реорганизации природного резервата «Масловская лесная дача» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители министерства и администрации округа, а также координаторы проекта «Звенигородский вектор», направленного на популяризацию и сохранение природного и культурного наследия Звенигорода и его окрестностей.

«Резерват был создан в 2009 году как особо охраняемая природная территория местного значения. Здесь сохранилось хорошее видовое разнообразие, характерное для Западного Подмосковья, ценные природные комплексы. ООПТ и прилегающие к нему территории могут стать одним из центров притяжения экологического туризма, отдыха жителей области и гостей из других регионов», – сказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, эта территория сейчас испытывает высокое антропогенное давление. Поэтому ее решили увеличить и придать резервату статус природного заказника областного значения.

Площадь увеличат с 744 до 2010 га. В ходе последнего обследования в границах резервата было установлено местообитание 69 видов позвоночных животных, включая краснокнижных птиц – белоспинного дятла, пустельги и лугового конька. Кроме того, здесь произрастают гудайера ползучая и пузырчатка малая, также внесенные в Красную книгу Московской области.