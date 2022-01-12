РИАМО - 12 янв. В 2023 году в районе Западное Дегунино планируется передать под переселение по программе реновации еще одну новостройку. Два новых дома уже были переданы ранее, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В районе Западное Дегунино заселяются две новостройки на Ангарской и Базовской улицах, в высокой степени готовности находится еще один объект на улице Талдомской. Ожидается, что дом будет введен в эксплуатацию в конце текущего года», - рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

В общей сложности на территории района было отобрано 6 стартовых площадок. Из 1,4 тыс. жителей, которые приступили к переселению в прошлом году, 95% уже получили новые квартиры. В рамках программы в районе Западное Дегунино планируется расселить 45 жилых домов.

«До конца 2024 года в рамках первого этапа реализации программы предстоит начать переселение 2,4 тыс. человек», - сообщил Левкин.

В последующие этапы расселят еще 7,2 тыс. человек. Всего в столице под программу реновации подпадают порядка 1 млн москвичей, для ее реализации подобрали 534 стартовые площадки. Сама программа расселения ветхих пятиэтажек была утверждена мэром города Сергеем Собяниным в августе 2017 года.